СБУ закликала власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції: все через російські обстріли

Служба безпеки України закликала власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot.

Як ідеться у повідомленні відомства, насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об’єктів.

"РФ використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу. Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський "злам", - кажуть у спецслужбі.

Також СБУ вказує, що "заборонено знімати та оприлюднювати фото- і відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих обстрілів, а поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми".

"Сьогодні, коли вся Україна успішно протистоїть підлому і підступному ворогу, вкрай важливо не дати окупантам навіть найменшої можливості для коригування своїх обстрілів", - аргументують в СБУ.

Насправді ж відповідна стаття 114-2 Кримінального кодексу передбачає покарання лише за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, у тому числі про їх переміщення територією України (від трьох до п’яти років тюрми) та про переміщення, рух або розташування військових формувань за можливості їх ідентифікації на місцевості (від п’яти до восьми років).

Позбавленням волі на строк від 8 до 12 років караються зазначені дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації Росії, її представникам чи незаконним збройним формуванням, або якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки і при цьому не було виявлено ознак державної зради або шпигунства.

Зазначимо також, що раніше у вівторок стало відомо, що мобільні оператори організували розсилку абонентам повідомлення з закликом від СБУ припинити онлайн-трансляції будівель, місцевостей, доріг, комунальних, торгівельних, промислових об'єктів тощо, які можуть використовуватися ворогом для коригування ракетних ударів.

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