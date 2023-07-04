- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Ситуация с укрытиями в Киеве. С учета и карты убрали тысячу убежищ
С учета и карты укрытий Киева сняли около тысячи объектов. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Отмечается, что это было сделано после решения комиссии касательно непригодности большого количества укрытий.
В КМВА добавили, что теперь необходимо нарастить количество хранилищ, которые обеспечат защиту населения. Одним из вариантов является создание простейших укрытий в подземных пространствах, которыми владеет бизнес. Речь идет о подземных паркингах, хозяйственных помещениях и т.д.
Поэтому с представителями крупного бизнеса, у которых есть такие значительные пространства, была проведена встреча. В некоторых крупных торгово-развлекательных и других заведениях уже заявили о готовности предоставить свои площади для защиты людей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Указанный вопрос требует быстрого обследования комиссиями ГСЧС, полиции, районными властями. Эти укрытия будут нанесены на карты Фонда защитных сооружений исключительно в статусе как "простейшие укрытия", к ним будет обеспечен круглосуточный беспрепятственный доступ, а оборудованы они будут только самым необходимым: местами для сиденья, средствами пожаротушения, медицинскими аптечками и питьевой водой", – объяснили в КМВА.
Напомним, проверки убежищ по всей Украине начались после того, как возле закрытого укрытия в Киеве во время воздушной тревоги погибли три человека. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отмечал, что по результатам инспекции 63 тысячи укрытий, к использованию готовы 77% из них.
Что касается столицы, то в правительстве информировали, что только 705 укрытий Киева (15%) оказались пригодными по состоянию без существенных замечаний. В то же время 2 336 убежищ (50%) признали технически пригодными, но было указано, что их нужно приводить в порядок. А 1 614 укрытий (35%) были определены как непригодные.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны относительно результатов обследования укрытий. В частности, областным военным администрациям, Киевской ГВА и органам местного самоуправления поручили до 30 июня изъять из электронных карт хранилища, которые не могут использоваться населением. До 25 июля убежища должны быть приведены в надлежащее состояние.