Ситуация с укрытиями в Киеве. С учета и карты убрали тысячу убежищ

С учета и карты укрытий Киева сняли около тысячи объектов. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что это было сделано после решения комиссии касательно непригодности большого количества укрытий.

В КМВА добавили, что теперь необходимо нарастить количество хранилищ, которые обеспечат защиту населения. Одним из вариантов является создание простейших укрытий в подземных пространствах, которыми владеет бизнес. Речь идет о подземных паркингах, хозяйственных помещениях и т.д.

Поэтому с представителями крупного бизнеса, у которых есть такие значительные пространства, была проведена встреча. В некоторых крупных торгово-развлекательных и других заведениях уже заявили о готовности предоставить свои площади для защиты людей.

"Указанный вопрос требует быстрого обследования комиссиями ГСЧС, полиции, районными властями. Эти укрытия будут нанесены на карты Фонда защитных сооружений исключительно в статусе как "простейшие укрытия", к ним будет обеспечен круглосуточный беспрепятственный доступ, а оборудованы они будут только самым необходимым: местами для сиденья, средствами пожаротушения, медицинскими аптечками и питьевой водой", – объяснили в КМВА.

Напомним, проверки убежищ по всей Украине начались после того, как возле закрытого укрытия в Киеве во время воздушной тревоги погибли три человека. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отмечал, что по результатам инспекции 63 тысячи укрытий, к использованию готовы 77% из них.

Что касается столицы, то в правительстве информировали, что только 705 укрытий Киева (15%) оказались пригодными по состоянию без существенных замечаний. В то же время 2 336 убежищ (50%) признали технически пригодными, но было указано, что их нужно приводить в порядок. А 1 614 укрытий (35%) были определены как непригодные.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны относительно результатов обследования укрытий. В частности, областным военным администрациям, Киевской ГВА и органам местного самоуправления поручили до 30 июня изъять из электронных карт хранилища, которые не могут использоваться населением. До 25 июля убежища должны быть приведены в надлежащее состояние.