Ситуація з укриттями в Києві. З обліку й мапи прибрали тисячу сховищ

Із обліку й мапи укриттів Києва зняли близько однієї тисячі обʼєктів. Про це 4 липня повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що це було зроблено після рішення комісії щодо непридатності значної кількості укриттів.

У КМВА додали, що тепер необхідно наростити кількість сховищ, які забезпечать захист населення. Одним із варіантів є створення найпростіших укриттів у підземних просторах, якими володіє бізнес. Йдеться про підземні паркінги, господарчі приміщення тощо.

Тому із представниками великого бізнесу, в яких є такі значні простори, було проведено зустріч. У деяких великих торговельно-розважальних та інших закладах вже заявили про готовність надати свої площі для захисту людей.

"Зазначене питання потребує швидкого обстеження комісіями ДСНС, поліції, районною владою. Ці укриття будуть нанесені на мапи Фонду захисних споруд виключно в статусі як "найпростіші укриття", до них буде забезпечений цілодобовий безперешкодний доступ, а обладнані вони будуть лише найнеобхіднішим: місцями для сидіння, засобами пожежогасіння, медичними аптечками та питною водою", – пояснили в КМВА.

Нагадаємо, перевірки сховищ по всій Україні розпочалися після того, як як біля закритого укриття в Києві під час повітряної тривоги загинули троє людей. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що за результатами інспекції 63 тисяч укриттів, до використання готові 77% із них.

Що стосується столиці, то в уряді інформували, що лише 705 укриттів Києва (15%) виявилися придатними за своїм станом без суттєвих зауважень. Водночас 2 336 сховищ (50%) визнали технічно придатними, але було вказано, що їх треба приводити до ладу. А 1 614 укриттів (35%) були визначені як непридатні.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони стосовно результатів обстеження укриттів. Зокрема, обласним військовим адміністраціям, Київській МВА та органам місцевого самоврядування доручили до 30 червня вилучити з електронних мап сховища, які не можуть використовуватися населенням. До 25 липня їх мають привести в належний стан.