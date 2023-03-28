Сколько украинцев и какие суммы донатили на ВСУ – результаты исследования

18,2% украинцев за последние три месяца не донатили на ВСУ и не помогали волонтерам. Такие данные опубликовали Украинский институт будущего совместно с "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Отметим, что мужчины чаще указывают большие суммы среднемесячных донатов, чем женщины, впрочем, большее количество женщин утверждали, что делали пожертвования в течение трех месяцев. Так, 19,6% мужчин ответили, что не выделяли средства на ВСУ и помощь волонтерам в течение 3-х месяцев, среди женщин – 17,1%

Наименьшая доля тех, кто не делал донатов/пожертвований – среди опрошенных Запада (13,1%) и Центра (15,2%), наибольшая – среди опрошенных Юга и Востока. 24,5%жителей Юга не помогали Вооруженным силам и 23,9% – Востока.

В общем, наименьшая доля не помогающих – среди респондентов в возрасте 18-35 лет, в частности эта возрастная категория также указывает большие суммы среднемесячных донатов.

Наименьшая доля тех, кто не делал донатов/пожертвований – среди опрошенных Запада (13,1%) и Центра (15,2%), наибольшая – среди опрошенных Юга и Востока. Данные: Украинский институт будущего

Также исследователи узнали, сколько средств ежемесячно за последние 3 месяца украинцы перечисляли на нужды ВСУ и волонтеров.

Самый распространенный ежемесячный донат составляет 51-100 грн. Такой ответ поддержали 16,4 процента респондентов.

11% опрошенных ежемесячно перечисляли до 50 грн и еще 11% – 101-200 грн.

10% участников исследования из своего бюджета донатили 201–300 грн. 9,2% – 501-1000 грн. 8,8% украинцев выделили 400–500 грн.

Самый распространенный ежемесячный донат составляет 51-100 грн. Такой ответ поддержали 16,4 процента респондентов. Данные: Украинский институт будущего

Напомним, по результатам опросов, опубликованных в декабре 2022 года, 59,9% украинцев донатили на ВСУ. Среди опрошенных 19,8% давали другие собственные ресурсы, а 20,2% помогали руками. Что касается направлений финансовой помощи, то более половины опрошенных (56,1%) сказали, что, имея выбор, направляли бы средства на поддержку Вооруженных сил Украины.