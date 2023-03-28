Скільки українців і які суми донатили на ЗСУ – результати дослідження

18,2% українців впродовж останніх трьох місяців не донатили на ЗСУ та не допомагали волонтерам. Такі дані опублікували Український інститут майбутнього спільно з “Нью Імідж Маркетинг Груп”.

Зазначимо, що чоловіки частіше вказують більші суми середньомісячних донатів, ніж жінки, втім більша кількість жінок стверджувала, що робила пожертви впродовж трьох місяців. Так, 19,6% чоловіків відповіли, що не виділяли кошти на ЗСУ і допомогу волонтерам впродовж 3-ох місяців, серед жінок – 17,1%

Найменша частка тих, хто не робив донатів/пожертв – серед опитаних Заходу (13,1%)та Центру (15,2%), найбільша – серед опитаних Півдня та Сходу. 24,5% жителів Півдня не допомагали Збройним силам і 23,9% – Сходу.

Загалом, найменша частка тих, хто не допомагав, – серед респонденти віком 18-35 років, зокрема ця вікова категорія також вказує більші суми середньомісячних донатів.

Найменша частка тих, хто не робив донатів/пожертв – серед опитаних Заходу (13,1%)та Центру (15,2%), найбільша – серед опитаних Півдня та Сходу. Дані: Український інститут майбутнього

Також дослідники дізналися, скільки коштів щомісячно впродовж останніх 3 місяців українці перераховували на потреби ЗСУ і волонтерів.

Найпоширеніший щомісячний донат складає 51-100 грн. Таку відповідь підтримали 16,4% респондентів.

11% опитаних щомісяця перераховували до 50 грн і ще 11% - 101-200 грн.

10% учасників дослідження зі свого бюджету донатили 201-300 грн. 9,2% - 501-1000 грн. 8,8% українців виділили 400-500 грн.

Найпоширеніший щомісячний донат складає 51-100 грн. Таку відповідь підтримали 16,4% респондентів. Дані: Український інститут майбутнього

Нагадаємо, за результатами опитувань, опублікованих в грудні 2022 року, 59,9% українців донатили на ЗСУ. Серед опитаних 19,8% давали інші власні ресурси, а 20,2% – допомагали руками. Щодо напрямків фінансової допомоги, то понад половина опитаних (56,1%) сказали, що, маючи вибір, спрямовували би кошти на підтримку Збройних сил України.