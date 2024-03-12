Софиевское общество и инженерная команда Юрия Голика объединились для помощи ВСУ

Третий батальон 25-й бригады получил ударный дрон STING-3 Mad Max благодаря сбору от Софиевской общины. К локальной инициативе присоединились депутаты, учителя и просто односельчане. Такое собрание помогает людям почувствовать свою причастность к уничтожению врага. Об этом на своей странице сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик.

Проверенная в бою модель коптера уже успела удачно показать себя на фронте. Уникальность STING-3 Mad Max в его защищенности от вражеских средств радиоэлектронной борьбы, что позволяет прорываться через невидимое ограждение и прицельно уничтожать вражескую технику и самих оккупантов. Благодаря жителям Днепропетровщины этот бомбер будет наносить вред врагу в руках военных из этой же области.

«Искренне благодарна всем, кто присоединился к этому собранию: своим коллегам — депутатам, своим коллегам — учителям Жовтянского лицея, родителям наших учеников, своим родным, друзьям, односельчанам села Петрово, жителям Софиевки, Вакулово, Желтое, Новые Ковна, Днепра, Кривого Рога и другим знакомым и незнакомым неравнодушным людям, донатившим на сбор дрона», — говорит организатор сбора, депутат Софиевского сельсовета Любовь Поденежная.

Лучше всего об актуальных потребностях подразделения знают сами военные. Поэтому предприниматель предложил перечислить все средства в Третий батальон отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады. Со своей стороны, он вместе с командой решил сделать эту помощь еще более значимой и увеличил сумму втрое. И, по традиции, цель сбора – передачу дрона – обеспечили за свой счет, собрав бомбер от имени всех неравнодушных задонативших людей.

«Да, это не сотни дронов, на фоне которых так любят фотографироваться отдельные умники, забывая, что все они приобретены в их случае за бюджетные деньги. Это сбор обычных простых людей, которым не безразлично», — подчеркнул Юрий Голик .