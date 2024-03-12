Софіївська громада та інженерна команда Юрія Голика об’єдналися для допомоги ЗСУ

Третій батальйон 25 бригади отримав ударний дрон STING-3 Mad Max завдяки збору від Софіївської громади. До локальної ініціативи доєдналися депутати, вчителі та просто односельчани. Такі збори допомагають людям відчути власну причетність до знищення ворога. Про це на своїй сторінці повідомив підприємець та волонтер Юрій Голик.

Перевірена у бою модель коптера вже встигла успішно показати себе на фронті. Унікальність STING-3 Mad Max в його захищеності від ворожих засобів радіоелектронної боротьби, що дозволяє прориватись через невидиму огорожу і прицільно нищити ворожу техніку й самих окупантів. Завдяки жителям Дніпропетровщини цей бомбер завдаватиме шкоду ворогу в руках військових з цієї ж області.

«Щиро вдячна всім, хто долучився до цього збору: своїм колегам — депутатам, своїм колегам — вчителям Жовтянського ліцею, батькам наших учнів, своїм рідним, друзям, односельчанам села Петрове, жителям Софіївки, Вакулове, Жовте, Нові Ковна, Дніпра, Кривого Рогу та іншим знайомим і незнайомим небайдужим людям, які донатили на збір дрона», — каже організаторка збору, депутатка Софіївської сільради Любов Поденежна.

Найкраще про актуальні потреби підрозділу знають самі військові. Тому підприємець запропонував перерахувати всі кошти до Третього батальйону окремої Січеславської повітряно-десантної бригади. Зі свого боку, він разом із командою вирішив зробити цю допомогу ще більш вагомою і збільшив суму втричі. І, за традицією, ціль збору – передачу дрона – забезпечили за власний рахунок, зібравши бомбер від імені всіх небайдужих людей, які задонатили.

«Так, це не сотні дронів, на тлі яких так люблять фотографуватися окремі розумники, забуваючи, що всі вони придбані у їхньому випадку за бюджетні гроші. Це збір звичайних простих людей, яким не байдуже», — підкреслив Юрій Голик.