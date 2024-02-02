Столичная полиция незаконно использует землю киевской общины в качестве штрафплощадки, - НАПК

Хозяйственный суд Киева по иску Киевской городской прокуратуры открыл очередное производство по делу о признании недействительными договоров аренды, заключенных Главным управлением Национальной полиции в Киеве.

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Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Согласно сообщению, основанием для иска стали материалы, полученные НАПК во время проверки соблюдения законодательных актов по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

"Так, между ГУНП в г. Киеве и ПАО "Киевский речной порт" был заключен договор аренды, предметом которого является закрытая стоянка для автомобилей и нежилой дом, используемых ГУНП в г. Киеве как специальная площадка для хранения временно задержанных транспортных средств", - сообщили в НАПК.

Однако Агентство выяснило, что земельный участок площадью 9 900 м2 находится в коммунальной собственности, прав передачи в пользование которой у ПАО "Киевский речной порт" нет.

Таким образом, заключая указанное соглашение, стороны пытались "скрыть" использование земли, арендная плата за которую должна поступать в местный бюджет, а не хозяйственному обществу.

В ведомстве также напомнили, что в начале года Хозяйственный суд г. Киева открыл производство по делу по иску НАПК о признании недействительными договоров между хозяйственным обществом и ГУ ЧП в г. Киеве. Во время осуществления мониторинга за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов НАПК установило, что ГУ НП в Киеве обустроило специальную площадку для временного задержания и хранения транспортных средств на земельном участке, арендованном у хозяйственного общества. Однако выяснилось, что это общество не является владельцем земли, а арендует участок у Киевского городского совета.