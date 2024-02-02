Столична поліція незаконно використовує землю київської громади в якості штрафмайданчика, - НАЗК

Господарський суд м. Києва за позовом Київської міської прокуратури відкрив чергове провадження у справі про визнання недійсними договорів оренди, укладених Головним управлінням Національної поліції в м. Києві.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Згідно з повідомленням, підставою для позову стали матеріали, що отримало НАЗК під час перевірки дотримання законодавчих актів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

"Так, між ГУНП в м. Києві та ПАТ "Київський річковий порт" було укладено договір оренди, предметом якого є закрита стоянка для автомобілів та нежитловий будинок, що використовуються ГУНП в м. Києві як спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів", - повідомили в НАЗК.

Однак Агентство з’ясувало, що земельна ділянка площею 9 900 м2 знаходиться у комунальній власності, прав передачі в користування якою ПАТ "Київський річковий порт" не має.

Таким чином, укладаючи вказану угоду, сторони намагалися "приховати" використання землі, орендна плата за яку мала б надходити до місцевого бюджету, а не господарському товариству.

У відомстві також нагадали, що на початку року Господарський суд м. Києва відкрив провадження у справі за позовом НАЗК про визнання недійсними договорів між господарським товариством та ГУ НП у м. Києві. Під час здійснення моніторингу за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів НАЗК встановило, що ГУ НП у м. Києві облаштувало спеціальний майданчик для тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці, яку орендувало у господарського товариства. Однак з'ясувалося, що це товариство не є власником землі, а орендує ділянку у Київської міської ради.