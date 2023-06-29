Треть украинцев читают новости каждый час - опрос

40% украинцев пользуются телефоном 4-6 часов в день, почти треть мониторит последние события и проверяет Телеграмм-каналы ежечасно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber.

Результаты опроса показали, что 39% украинцев проводят в смартфоне 4-6 часов в день. Еще треть респондентов ( 35% ) находятся в онлайне всего 1-2 часа, отмечая, что заняты другими делами. 26% опрошенных проводят в сети примерно 2-4 часа в течение дня.

На вопрос "Много ли времени вы проводите в смартфоне в течение дня?" ответы распределились следующим образом:

● 4-6 часов. Всю жизнь — в телефоне — 39%

● 2-4 часа. Бережу зрение - 26%

● 1-2 часа. Занятый другими делами — 35%

Rakuten Viber также спросил украинцев, как часто они листают новостную ленту или проверяют каналы.

Так , 41% респондентов ответили, что мониторят последние события 1-2 раза в день. Почти треть опрошенных ( 27% ) проверяют новости не менее 1 раза в час. Есть и те, кто не так часто просматривает ленту: 12% украинцев уверены, что однажды в день достаточно для того, чтобы не упустить ничего важного, а 8% просматривают новости только во время воздушных тревог. К тому же 10% респондентов не читают новости вообще.

Отмечается, что в опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 70 тысяч пользователей.

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