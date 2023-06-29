Третина українців читають новини щогодини - опитування

40% українців користуються телефоном 4-6 годин на день, а майже третина моніторить останні події та перевіряє Телеграм-канали щогодини.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.

Результати опитування показали, що 39% українців проводять у смартфоні 4-6 годин на день. Ще третина респондентів (35%) перебувають в онлайні лише 1-2 години, відзначаючи, що зайняті іншими справами. 26% опитаних проводять у мережі приблизно 2-4 години протягом дня.

На питання “Чи багато часу ви проводите в смартфоні протягом дня?” відповіді розподілилися наступним чином:

● 4-6 годин. Все життя — в телефоні — 39%

● 2-4 години. Бережу зір — 26%

● 1-2 години. Зайнята(ий) іншими справами — 35%

Rakuten Viber також запитав українців, як часто вони гортають стрічку новин або перевіряють канали.

Так, 41% респондентів відповіли, що моніторять останні події 1-2 рази на день. Майже третина опитаних (27%) перевіряють новини щонайменше 1 раз на годину. Є і ті, хто не так часто переглядає стрічку: 12% українців впевнені, що одного разу на день достатньо для того, щоб не пропустити нічого важливого, а 8% проглядають новини лише під час повітряних тривог. До того ж, 10% респондентів не читають новини взагалі.

В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більше 70 тисяч користувачів.

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