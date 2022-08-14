"Уклонистов валом". ГУР перехватила разговоры оккупантов в Харьковской области

Российский захватчик, находясь в Харьковской области, рассказывает о состоянии набора в их вооруженные силы, отмечая, что после снятия ограничений на отбор в ряды вооруженных сил РФ начала поступать одна "шваль", передает Главное управление разведки МО.

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"Во время разговора также обсуждается география солдат вооруженных сил РФ, которые есть в подразделении. Отдельно обсуждается отсутствие людей из Крыма. Также мужчина рассказывает о случае с фронта, когда его человек потерял часть тела, взорвавшись на их же растяжке", - говорят в ГУР.

Напомним, согласно данным британской разведки, война страны-агрессора России против Украины нанесла значительный ущерб российскому военно-промышленному комплексу. РФ не может выполнить экспортные заказы на бронетехнику из-за санкций Запада и необходимости вооружения собственных оккупационных войск.

В ведомстве отмечают, что недавно Беларусь обнародовала детали нового модернизированного основного боевого танка (ОБТ) Т-72Б. Беларусь разработала это альтернативное решение вместо программы модификации Т-72Б, соглашение о котором было ранее заключено с российской компанией "Уралвагонзавод".