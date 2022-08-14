"Ухилянтів валом". ГУР перехопила розмови окупантів на Харківщині

Російський загарбник, перебуваючи в Харківській області, розповідає про стан набору у їхні збройні сили, відмічаючи, що після зняття обмежень на відбір до лав збройних сил РФ почала надходити лише "одна шваль", – передає Головне управління розвідки МО.

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"Під час розмови також обговорюється географія солдатів збройних сил РФ, які є у підрозділі. Окремо обговорюється відсутність людей з Криму. Також чоловік розповідає про випадок з фронту, коли його людина втратила частину тіла, підірвавшись на їх же розтяжці", – кажуть в ГУР.

Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, війна країни-агресора Росії проти України нанесла значної шкоди російському військово-промисловому комплексу. РФ не може виконати експортні замовлення на бронетехніку через санкції Заходу та необхідність озброєння власних окупаційних військ.

У відомстві зазначають, що нещодавно Білорусь оприлюднила деталі нового модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б. Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації Т-72Б, угода про яку була раніше укладена з російською компанією "Уралвагонзавод".