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Общество
Дата публикации

Украина вернула тела 566 погибших защитников

Украина вернула тела 566 погибших защитников

В рамках сотрудничества с Красным Крестом Украине удалось вернуть тела 566 погибших защитников Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

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Согласно сообщению, в ходе рабочей встречи представителей офиса Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и Международного Комитета Красного Креста стороны обсудили взаимодействие в питании возвращения тел военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины.

"Представители офиса Уполномоченного отметили, что сейчас выполняются все обязательства перед родинами погибших защитников, но для более эффективной работы нужна поддержка международной организации. Представители Красного Креста заверили в готовности сотрудничать и в пределах своей компетенции помогать Украине в этом чувствительном питании.6 тел воинов, отдавших свою жизнь за Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина в рамках очередной передачи тел погибших военных 6 сентября вернула тела еще 25 своих защитников.

Автор:
Степан Крьока