Україна повернула тіла 566 загиблих захисників

В рамках співпраці з Червоним Хрестом Україні вдалося повернути тіла 566 загиблих захисників Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Згідно з повідомленням, в ході робочої зустрічі представників офісу Уповноваженого з питань осіб, що пропали безвісті за особливих обставин та Міжнародного Комитету Червоного Хреста с торони обговорили взаємодію у харчуванні повернення тіл військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України.

"Представники офісу Уповноваженого зазначили, що наразі виконуються всі зобов’язання перед батьківщинами загиблих захисників, але для більш ефективної роботи потрібна підтримка міжнародної організації. Представники Червоного Хреста запевнили у готовності співпрацювати та в межах своєї компетенції допомагати Україні у цьому чутливому харчуванні. Додому повернуто 566 тіл воїнів, які віддали свою життя за Україну", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Україна в межах чергового передання тіл загиблих військових 6 вересня повернула тіла ще 25 своїх захисників.