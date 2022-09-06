Украина вернула тела еще 25 погибших защитников

Украина в рамках очередной передачи тел погибших военных 6 сентября вернула тела еще 25 своих защитников.

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Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенка и ряда силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, в Донецкой области 2 сентября провели очередной обмен военнопленными. Украина вернула 14 военных, попавших в плен оккупационных войск весной этого года.