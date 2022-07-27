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Украинцы с высшими государственными наградами будут получать выплаты: кого это касается
Верховная Рада Украины проголосовала за предоставление выплат гражданам, получившим звание Герой Украины и орден Богдана Хмельницкого.
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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Следовательно, установлены следующие размеры денежной помощи:
- в размере 3-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, – лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";
- в размере 2-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, – рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари);
- в размере 1-й минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, - кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные 2 кавалера);
- в размерах от 3-х до 1-й (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда, рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).
Напомним, украинская писательница, поэтесса-шестидесятница Лина Костенко 14 июля получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. Она посвятила его украинским воинам.Подписывайтесь на наш YouTube канал