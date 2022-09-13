Умер французский режиссер Жан-Люк Годар

Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года в Париже, сообщает французская газета Libération.

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После этого сообщения президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter: "Он был лицом французского кино и стал мастером. Жан-Люк Годар, самый иконоборческий режиссер "Новой волны", изобрел решительное современное, чрезвычайно свободное искусство. Мы теряем национальное сокровище, взгляд гения ".

Годар родился в Париже в 1930 году и начинал работать автором в киножурналах. Он один из основателей "французской новой волны" в кинематографе. Его первый полнометражный фильм "На последнем дыхании" 1960 года считается одной из ключевых картин этого периода.

Годар снял более 120 фильмов, в том числе документальные и короткометражные. В 2011 году он получил "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.

За его фильм 2014 года "Мово, прощай" он получил главную награду кинопроизводства, приз жюри в Каннах, а "Книга с картинками", отобранная на Каннский кинофестиваль 2018 года, получила "Золотую пальмовую ветвь".

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В 2018 году Годар заявил о своем несогласии с "условиями заключения украинского режиссера-документалиста Олега Сенцова". Поэтому он отказался посетить Эрмитаж.

"Я благодарю за приглашение, но, учитывая условия содержания режиссера Олега Сенцова, я не считаю себя уполномоченным на данный момент посещать Эрмитаж. И это независимо от моей дружбы с русским народом", — отметил он.