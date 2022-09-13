Помер французький режисер Жан-Люк Годар

Франко-швейцарський режисер Жан-Люк Годар помер у віці 91 року в Парижі, повідомляє французька газета Libération.

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Після цього повідомлення президент Франції Еммануель Макрон написав у Twitter: "Він було обличчам французького кіно. Потім став майстром. Жан-Люк Годар, найбільш іконоборчий режисер "Нової хвилі", винайшов рішуче сучасне, надзвичайно вільне мистецтво. Ми втрачаємо національний скарб, погляд генія".

Годар народився в Парижі в 1930 році і починав працювати автором в кіножурналах. Він є одним із засновників "французької нової хвилі" у кінематографі. Його перший повнометражний фільм "На останньому подиху" 1960 року вважається однією з ключових картин цього періоду.

Годар зняв понад 120 фільмів, в тому числі документальні та короткометражні. У 2011 році він отримав "Оскар" за внесок у розвиток кінематографу.

За його фільм 2014 року "Мово, прощавай" він отримав головну нагороду кіновиробництва, приз журі в Каннах, а "Книга з картинками", яка була відібрана на Каннський кінофестиваль 2018 року, отримала "Золоту пальмову гілку".

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У 2018 році Годар заявив про свою незгоду з "умовами ув'язнення українського режисера-документаліста Олега Сенцова". Через це він відмовився відвідати Ермітаж.

"Я дякую за запрошення, але, враховуючи умови утримання режисера Олега Сенцова, я не вважаю себе вповноваженим на цей час відвідувати Ермітаж. І це незалежно від моєї дружби з російським народом", — зазначив він.