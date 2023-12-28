Уже утвержден. Минобороны показало первый бронежилет для женщин-военных (ФОТО)

Министерство обороны сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих. Он имеет изогнутую бронеплиту, зауженные плечи и расширенный низ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что разработчиком бронежилета стала компания "Украинская броня". Вес изделия составляет от 10,5 кг – в зависимости от размера и комплектации.

Образец был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет доработали с учетом строения женского тела.

Бронежилет для женщин-военных. Фото: Минобороны / Facebook Бронежилет для женщин-военных. Фото: Минобороны / Facebook Бронежилет для женщин-военных. Фото: Минобороны / Facebook Бронежилет для женщин-военных. Фото: Минобороны / Facebook

Теперь, после сертификации, жилет доступен для централизованной закупки. Генеральный штаб ВСУ должен сформировать необходимость приобретения этих изделий, после чего Минобороны сформирует объемы и перечни для закупки.

Закупкой будет заниматься "Государственный оператор тыла".

Почему нужны женские бронежилеты?

Как объясняли в "Украинской броне" во время презентации первого женского бронекостюма в сентябре, бронежилеты, которые выдают в армии, очень тяжелые и не подстроены под телосложение женщин.

Ровная бронеплита обычно натирает женщинам, поэтому была разработана плита, учитывающая анатомические особенности женского тела, писало "УП. Життя".

"В мужском бронекостюме нет анатомического изгиба, поэтому у женщин происходит открытие грудной клетки – большой зоны поражения", – отмечал тогда гендиректор "Украинской брони" Ян Гончаров.

На тот момент в компании указывали, что около пяти тысяч женщин-военнослужащих находятся на "нуле" в зоне двойного риска, потому что не имеют женской амуниции.