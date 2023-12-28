Уже затверджений. Міноборони показало перший бронежилет для жінок-військових (ФОТО)

Міністерство оборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що розробником бронежилета стала компанія "Українська броня". Вага виробу становить від 10,5 кг – залежно від розміру й комплектації.

Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

Бронежилет для жінок-військових. Фото: Міноборони / Facebook Бронежилет для жінок-військових. Фото: Міноборони / Facebook Бронежилет для жінок-військових. Фото: Міноборони / Facebook Бронежилет для жінок-військових. Фото: Міноборони / Facebook

Тепер, після сертифікації, жилет доступний для централізованої закупівлі. Генеральний штаб ЗСУ має сформувати потребу щодо придбання цих виробів, після чого Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Закупівлею займатиметься "Державний оператор тилу".

Чому потрібні жіночі бронежилети?

Як пояснювали в "Українській броні" під час презентації першого жіночого бронекостюма в вересні, бронежилети, які наразі видають в армії, дуже важкі та не підлаштовані під будову тіла жінок.

Рівна бронеплита зазвичай натирає жінкам, тому було розроблено плиту, яка враховує анатомічні особливості жіночого тіла, писало "УП. Життя".

"У чоловічому бронекостюмі немає анатомічного вигину, тому у жінок відбувається відкриття грудної клітини, великої зони ураження", – зазначав тоді гендиректор "Української броні" Ян Гончаров.

На той момент у компанії вказували, що близько пʼяти тисяч жінок-військовослужбовиць перебувають на "нулі" в зоні подвійного ризику, тому що не мають жіночої амуніції.