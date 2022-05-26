В Бахмуте остановили работу хлебзавода из-за отсутствия газоснабжения

В Бахмуте (Донецкая область) временно приостановили работу хлебзавода из-за отсутствия газоснабжения Донецкой области.

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Об этом сообщил городской голова Бахмута Алексей Рева.

"В условиях отсутствия газоснабжения в Донецкой области временно приостановлена работа ООО "Бахмут - Хлеб". Для обеспечения потребностей общины, провел встречи с представителями торговых сетей "ЭкоМаркет" и "Лафар", которые имеют мощности для выпечки хлеба. Попросил их увеличить максимальное количество выпечки буханок в день, а также, по возможности, работать еще и в ночную смену. Прошу жителей общины не паниковать. Все эти сложности временные. Хлеб обязательно будет", - рассказал он.

Напомним, ранее российские военные при попытке отрезать Луганскую область от трассы Лисичанск-Бахмут повредили газопровод большого диаметра.