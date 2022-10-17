В Днепре разоблачили на коррупции чиновников городской ритуальной службы

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции чиновников городской ритуальной службы в Днепре, они требовали взятки за выделение мест для захоронения.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Чиновники систематически требовали взятки за выделение мест для захоронения на городских кладбищах, даже в период военного положения. Ежемесячно организаторы сделки получали "прибыль" примерно в 7 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 10 чиновников коммунального предприятия "Городская ритуальная служба" Днепровского горсовета.

По данным следствия, за взятки участники схемы гарантировали людям содействие в выделении мест для захоронения близких. Несмотря на официальный платеж в размере 3,5 тыс. грн, чиновники потребовали от 10 до 50 тыс. грн за одно захоронение. "Такса" зависела от локации кладбища и непосредственно места захоронения.

Отмечается, что в случае отказа родственников умершего давать взятку, чиновники создавали искусственные бюрократические препятствия для захоронения .