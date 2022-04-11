В Ирпене комендантский час продлили еще на трое суток

В освобожденном Ирпене Киевской области комендантский час решили продлить еще на три дня. Он будет действовать с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

"В городе Ирпень усилен комендантский час. Временные ограничения будут действовать в административной черте города с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля", — сказал Павлюк.

Пока в городе действует комендантский час, всем запрещено находиться на улицах, посещать общественные места, перемещаться по городу транспортом.

Находиться вне дома можно только при наличии специального пропуска и удостоверения личности.

Ранее в Ирпене вводили комендантский час с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля. Длительный комендантский час вводят, чтобы помочь правоохранителям беспрепятственно работать. В любом случае выезд из города временно закрыт, а на блокпостах будут проверять абсолютно все покидающие город машины.