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В Ирпене комендантский час продлили еще на трое суток
В освобожденном Ирпене Киевской области комендантский час решили продлить еще на три дня. Он будет действовать с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
"В городе Ирпень усилен комендантский час. Временные ограничения будут действовать в административной черте города с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля", — сказал Павлюк.
Пока в городе действует комендантский час, всем запрещено находиться на улицах, посещать общественные места, перемещаться по городу транспортом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Находиться вне дома можно только при наличии специального пропуска и удостоверения личности.
Ранее в Ирпене вводили комендантский час с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля. Длительный комендантский час вводят, чтобы помочь правоохранителям беспрепятственно работать. В любом случае выезд из города временно закрыт, а на блокпостах будут проверять абсолютно все покидающие город машины.