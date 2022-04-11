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В Ірпені комендантську годину продовжили ще на три доби
У звільненому Ірпені Київської області комендантську годину вирішили подовжити ще на три дні. Вона діятиме з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
"У місті Ірпінь посилена комендантська година. Тимчасові обмеження діятимуть в адміністративній межі міста з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня", - сказав Павлюк.
Поки в місті діє комендантська година, усім заборонено перебувати на вулицях, відвідувати громадські місця, пересуватися містом транспортом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Перебувати поза домом можна лише за наявності спеціального пропуску та посвідчення особи.
Раніше в Ірпені вводили комендантську годину з 21:00 7 квітня до 9:00 11 квітня. Тривалий комендантський час вводять, щоб допомогти правоохоронцям безперешкодно працювати. У будь-якому випадку виїзд з міста тимчасово закритий, а на блокпостах перевірятимуть всі машини, що залишають місто.