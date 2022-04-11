В Ірпені комендантську годину продовжили ще на три доби

У звільненому Ірпені Київської області комендантську годину вирішили подовжити ще на три дні. Вона діятиме з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня.

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Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"У місті Ірпінь посилена комендантська година. Тимчасові обмеження діятимуть в адміністративній межі міста з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня", - сказав Павлюк.

Поки в місті діє комендантська година, усім заборонено перебувати на вулицях, відвідувати громадські місця, пересуватися містом транспортом.

Перебувати поза домом можна лише за наявності спеціального пропуску та посвідчення особи.

Раніше в Ірпені вводили комендантську годину з 21:00 7 квітня до 9:00 11 квітня. Тривалий комендантський час вводять, щоб допомогти правоохоронцям безперешкодно працювати. У будь-якому випадку виїзд з міста тимчасово закритий, а на блокпостах перевірятимуть всі машини, що залишають місто.