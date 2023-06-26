В Киеве арестовали 10 га парка "Муромец" с 80 объектами

Суд арестовал более 80 объектов недвижимости в парке “Муромец” в Деснянском районе Киева. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, по материалам расследования которого было принято решение.

Отмечается, что для строительства сооружений организаторы при содействии одного из действующих советников мэра Киева Виталия Кличко незаконно использовали 10 гектаров коммунальной собственности.

Согласно судебному решению, компания-застройщик также уплатила долг за пользование земельным участком на территории острова. Указано, что платежи не поступали с момента заключения инвестиционного соглашения в 2015 году и все это время налог вместо предприятия уплачивался из столичного бюджета.

Сотрудники ГБР также установили, что одна из столичных компаний заключила с городской администрацией инвестиционный договор почти на 150 миллионов гривен для строительства спортивных объектов и сооружений.

Соглашением было предусмотрено создание на острове Всеукраинского парка памяти борцов за свободу и независимость Украины. Предприятие-подрядчик оказалось подконтрольным одному из нынешних советников городского головы, который и способствовал подписанию документов. Компания должна была обустроить парк для проведения спортивно-массовых мероприятий, построить детские площадки и зоны отдыха.

Однако, по данным следствия, она не выполнила условия инвестиционного договора, в частности о сроках строительства и графике финансирования проекта. Зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка под незаконное строительство. По состоянию на март 2023 года работы должны быть выполнены на 100%, но в настоящее время выполнено менее половины.

Отметим, что в декабре 2022 года ГБР уже сообщало об этом деле, указывая, что на тот момент было осуществлено 30% от заявленного в проектно-сметной документации объема работ.

В то же время установлено, что на незаконно захваченных 15 земельных участках площадью более 10 гектаров компания самовольно построила около 80 объектов недвижимости, не предусмотренных проектно-сметной документацией. В частности, вместо оговоренных спортивных площадок компания построила ресторан и коттеджи.

В свою очередь, департамент экономики и инвестиций КГГА, по данным следствия, не осуществлял надлежащий контроль за исполнением и соблюдением условий инвестиционного договора.

Дело расследуется по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Однако о подозрении никому пока речь не идет: указано, что следствие устанавливает должностных лиц, злоупотреблявших властью в своих интересах и интересах указанного общества.

В Киевской городской прокуратуре, осуществляющей процессуальное руководство по делу, при этом сообщают о признании Оболонским районным судом недействительным договора купли-продажи имущественных прав и отмены незаконных регистраций за физическим и юридическим лицами прав на гидросооружение площадью 142 тысяч 980 квадратных метров, что фактически является площадью всего острова Оболонский, где обустраивается зона отдыха на средства местного бюджета.

В целом в прокуратуре установили незаконность получения физическим и коммерческим лицами имущественных прав и права собственности на ряд гидротехнических сооружений, расположенных вдоль парка "Наталка", на полуострове Собачье гирло, на острове Оболонский и в пределах прибрежных полос других водных объектов в столице.

Напомним, что недавно Delo.ua подробно сообщало о скандальной ситуации вокруг строительных работ в упомянутом парке "Наталка", расположенном напротив Оболонского острова и парка "Муромец" на Трухановом острове.