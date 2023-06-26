В Києві арештували 10 га парку "Муромець" з 80 об’єктами

Суд арештував понад 80 об’єктів нерухомості у парку "Муромець" в Деснянському районі Києва. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, за матеріалами розслідування якого ухвалено рішення.

Зазначається, що для зведення будівель організатори за сприяння одного із чинних радників мера Києва Віталія Кличка незаконно використовували 10 гектарів комунальної власності.

Згідно з судовим рішенням, компанія-забудовник також сплатила борг за користування земельною ділянкою на території острова. Вказано, що платежі не надходили з моменту укладення інвестиційної угоди у 2015 році, і весь цей час податок замість підприємства сплачувався зі столичного бюджету.

Працівники ДБР також встановили, що одна зі столичних компаній уклала з міською адміністрацією інвестиційний договір на майже 150 мільйонів гривень для будівництва спортивних об’єктів та споруд.

Угодою було передбачено створення на острові Всеукраїнського парку пам’яті борців за свободу і незалежність України. Підприємство-підрядник є підконтрольним одному із нинішніх радників міського голови, який і сприяв підписанню документів. Компанія мала облаштувати парк для проведення спортивно-масових заходів, побудувати дитячі майданчики, зони дозвілля та відпочинку.

Проте, за даними слідства, вона не виконала умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку під незаконне будівництво. Станом на березень 2023 року роботи мали б бути виконані на 100%, але наразі виконано менше половини.

Зазначимо, що в грудні 2022 року ДБР вже повідомляло про цю справу, вказуючи, що на той момент було здійснено 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації обсягу робіт.

Водночас встановлено, що на незаконно захоплених 15 земельних ділянок площею понад 10 гектарів компанія самовільно побудувала близько 80 об’єктів нерухомості, які не були передбачені проєктно-кошторисною документацією. Зокрема, замість обумовлених спортивних майданчиків товариство звело ресторан та котеджі.

В свою чергу, департамент економіки та інвестицій КМДА, за даними слідства, не здійснював належний контроль за виконанням та дотриманням умов інвестиційного договору.

Справа розслідується за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Про підозру будь-кому наразі не йдеться: вказано, що слідство встановлює службових осіб, які зловживали владою у своїх інтересах та інтересах зазначеного товариства.

У Київській міській прокуратурі, що здійснює процесуальне керівництво у справі, при цьому повідомляють про визнання Оболонським районним судом недійсним договору купівлі-продажу майнових прав та скасування за фізичною та юридичною особами незаконних реєстрацій прав на гідроспоруду площею 142 тисяч 980 квадратних метрів, що є фактично площею острова Оболонський, де облаштовується зона відпочинку за кошти місцевого бюджету.

Загалом в прокуратурі встановили незаконність отримання фізичною та комерційною особами майнових прав та права власності на низку гідротехнічних споруд, розташованих уздовж парку "Наталка", на півострові Собаче гирло, на острові Оболонський та в межах прибережних смуг інших водних об’єктів у столиці.

Нагадаємо, що нещодавно Delo.ua детально повідомляло про скандальну ситуацію довкола будівельних робіт у згаданому парку "Наталка", розташованому навпроти Оболонського острову та парку "Муромець" на Трухановому острові.