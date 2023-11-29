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В Киеве мошенники через взлом приложения такси выманивали деньги у желающих проехаться подешевле
Дарницкое управление полиции Киева по материалам столичного управления департамента киберполиции Нацполиции разоблачило группу мошенников, которые, пользуясь уязвимостью в мобильном приложении международного сервиса такси, выманивали деньги у желающих совершить поездку по сниженным тарифам.
Как сообщают в киберполиции и столичной прокуратуре, организовал схему 23-летний житель столицы, который привлек к ней подельников. Фигуранты создали Telegram-канал, где принимали заказы на пассажирские перевозки по заниженным тарифам.
В дальнейшем мошенники создавали соответствующие заказы в мобильном приложении одной из популярных служб такси. Используя уязвимость в приложении, аферисты подменяли информацию в заказе, указывая подконтрольные номера банковских счетов, на которые и перечислялись средства за поездку.
В ходе пяти обысков, проведенных в жилье и автомобилях фигурантов, изъяты деньги в сумме 70 тысяч долларов, компьютерная техника, накопители данных, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-холдеры, автомобиль и черновые записи. При этом отмечается, что в ходе следственных действий злоумышленники безуспешно пытались сжечь заметки, содержащие важную доказательную информацию.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На изъятое имущество, в том числе наличные деньги в иностранной валюте, наложен арест. По предварительным данным, в целом фигуранты нанесли ущерб международной компании на 5 тысяч евро, что в эквиваленте составляет почти 200 тысяч гривен.
Дело расследуется по части 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Организатору схемы сообщили о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания стражей.
По результатам анализа изъятых в ходе обысков доказательств будет принято решение об объявлении подозрений другим участникам мошеннической схемы. Продолжаются следственные действия с целью установления возможных сообщников злоумышленников и общей суммы нанесенного ущерба.