В Києві шахраї через злам додатку таксі видурювали гроші з бажаючих проїхатися задешево

Дарницьке управління поліції Києва за матеріалами столичного управління департаменту кіберполіції Нацполіції викрило групу шахраїв, які, користуючись вразливість у мобільному додатку міжнародного сервісу таксі, видурювали гроші з бажаючих здійснити поїздку за зниженими тарифами.

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Як повідомляють у кіберполіції та столичній прокуратурі, організував схему 23-річний мешканець столиці, який залучив до неї спільників. Фігуранти створили Telegram-канал, де приймали замовлення щодо пасажирських перевезень за заниженими тарифами.

Надалі шахраї створювали відповідні замовлення в мобільному додатку однієї з популярних служб таксі. Використовуючи вразливості в роботі додатку, аферисти змінювали інформацію замовлення, вказуваючи підконтрольні номери банківських рахунків, на які й перераховувались кошти за поїздку.

В ході п'яти обшуків, проведених у житлі та автомобілях фігурантів, вилучено гроші в сумі 70 тисяч доларів, комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські картки, SIM-холдери, автомобіль та чорнові записи. При цьому зазначається, що під час слідчих дій зловмисники безуспішно намагалися спалити нотатки, що містять важливу доказову інформацію.

Фото: Кіберполіція

На вилучене майно, зокрема готівку в іноземній валюті, накладено арешт. За попередніми даними, загалом фігуранти завдали збитків міжнародній компанії на 5 тисяч євро, що в еквіваленті становить майже 200 тисяч гривень.

Справа розслідується за частиною 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. За це передбачено до п’яти років позбавлення волі. Організатору схеми оголошено підозру. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання вартою.

За результатами аналізу вилучених у ході обшуків доказів буде прийнято рішення щодо оголошення підозри іншим учасникам шахрайської схеми. Тривають слідчі дії з метою встановлення можливих спільників зловмисників та загальної суми завданих збитків.