В Киеве снова фиксируют загрязненный воздух: горожан призывают не открывать окна

Утром 21 марта в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Городские власти рекомендуют жителям не открывать окна и избегать физической активности на улице.

В Управлении экологии и природных ресурсов КГГА сообщили, что причиной этого являются погодные условия, а также пожары в области. Только за прошедшие сутки в Киевской области было зафиксировано 30 возгораний, включая пожары сухостоя.

Одинаково высокий уровень загрязнения наблюдается как на правом, так и на левом берегу. Предельно допустимые значения превышают углекислый газ и сероводород. Из-за этого может возникать чувство удушья и головокружения.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" теперь можно узнать уровень радиации в столице. Для этого необходимо обновить приложение и зайти в раздел мониторинга качества воздуха в левом верхнем углу экрана (AQI).