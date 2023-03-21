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Суспільство
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У Києві знову фіксують забруднене повітря: містян закликають не відкривати вікна

Київ, повітря
Через погодні особливості у Києві спостерігається високий рівень забруднення повітря

Вранці 21 березня у Києві зафіксували високий рівень забруднення повітря. Міська влада рекомендує мешканцям не відчиняти вікон і уникати фізичної активності на вулиці.

В Управління екології та природних ресурсів КМДА повідомили, що причиною цього є погодні умови, а також пожежі в області. Лише минулої доби в Київській області було зафіксовано 30 загорань, включаючи пожежі сухостою. 

Однаково високий рівень забруднення спостерігається як на правому, так і на лівому березі. Гранично допустимі значення перевищують вуглекислий газ і сірководень. Через це може виникати відчуття задухи та запаморочення.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна дізнатися рівень радіації у столиці  Для цього необхідно оновити застосунок і зайти у розділ моніторингу якості повітря в лівому верхньому куті екрану (AQI).