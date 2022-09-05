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В Киеве снова наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами в области
В Киевской области тушат торфяные пожары, поэтому в столице наблюдается сильная задымленность воздуха. Киевлян просят закрыть окна, не находиться на улице, пить много воды.
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По информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, продолжается ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах.
Согласно сервису IQ-Air самые высокие показатели загрязнения воздуха в Киеве наблюдаются на Троещине и Вышгороде.
До улучшения ситуации рекомендовано:Подписывайтесь на наш YouTube канал
✔️закрыть окна дома
✔️по возможности не находиться на улице
✔️пить много воды
✔️если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Напомним, из-за задымления Киев 2 сентября оказался в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире.