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Категория
Общество
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В Киеве снова наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами в области

В Киеве снова наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами в области

В Киевской области тушат торфяные пожары, поэтому в столице наблюдается сильная задымленность воздуха. Киевлян просят закрыть окна, не находиться на улице, пить много воды.

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По информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, продолжается ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах.

Согласно сервису IQ-Air самые высокие показатели загрязнения воздуха в Киеве наблюдаются на Троещине и Вышгороде.

До улучшения ситуации рекомендовано:

✔️закрыть окна дома

✔️по возможности не находиться на улице

✔️пить много воды

✔️если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Фото 2 — В Киеве снова наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами в области

Напомним, из-за задымления Киев 2 сентября оказался в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире.

Автор:
Светлана Манько