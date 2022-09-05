У Києві знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області

У Київській області гасять торф’яні пожежі, тому у столиці спостерігається сильна задимленість повітря. Киян просять зачинити вікна, не перебувати на вулиці, пити багато води.

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За інформацією ГУ ДСНС України у Київській області , триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.

Згідно з сервісом IQ-Air найвищі показники забруднення повітря у Києві спостерігаються на Троєщині та у Вишгороді.

До поліпшення ситуації рекомендовано:

✔️закрити вікна вдома

✔️за можливості не перебувати на вулиці

✔️пити багато води

✔️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, через задимлення Київ 2 вересня опинився у рейтингу міст з найбруднішим повітрям у світі.