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У Києві знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області
У Київській області гасять торф’яні пожежі, тому у столиці спостерігається сильна задимленість повітря. Киян просять зачинити вікна, не перебувати на вулиці, пити багато води.
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За інформацією ГУ ДСНС України у Київській області , триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.
Згідно з сервісом IQ-Air найвищі показники забруднення повітря у Києві спостерігаються на Троєщині та у Вишгороді.
До поліпшення ситуації рекомендовано:Підписуйтеся на наш YouTube канал
✔️закрити вікна вдома
✔️за можливості не перебувати на вулиці
✔️пити багато води
✔️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, через задимлення Київ 2 вересня опинився у рейтингу міст з найбруднішим повітрям у світі.