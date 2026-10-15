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Госаудитслужба будет проверять бюджетные закупки по данным таможни

Госаудитслужба будет проверять бюджетные закупки по данным таможни
Госаудитслужба будет проверять бюджетные закупки по данным таможни

Государственная аудиторская служба сможет использовать таможенные данные для проверки реальной стоимости и происхождения товаров, приобретенных за бюджетные средства или деньги международных партнеров. Для этого Гостаможслужба и Госаудитслужба заключили соглашение об информационном сотрудничестве.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

На первом этапе таможенная информация будет помогать аудиторам устанавливать, по какой цене и из какой страны фактически поступили товары, закупленные за государственный счет или за финансирование международных партнеров.

Это должно дать возможность выявлять возможные различия в стоимости и происхождении продукции, а также рисковые операции при использовании бюджетных средств и международной помощи.

Подписанное соглашение носит рамочный характер. Конкретный перечень информации, формат и порядок ее передачи будут определяться отдельными двусторонними протоколами.

Стороны уже приступили к подготовке первого такого протокола, который должен определить объем и формат доступа Госаудитслужбы к таможенной информации.

"Такое сотрудничество будет способствовать уменьшению возможностей для манипуляций с таможенной стоимостью и происхождением товаров, выявлению рисковых операций и повышению прозрачности внешнеэкономической деятельности", - заявил глава Гостаможслужбы Орест Мандзий.

В службе ожидают, что в дальнейшем обмен информацией между ведомствами будут использовать и для других мер по детенизации экономики.

Напомним, за январь-август 2026 г. во время проверки 81% таможенных деклараций с проведенным допроверочным анализом таможенники обнаружили нарушения или ошибки. Посттаможенный контроль обеспечил более 408 млн грн дополнительных платежей в бюджет.

Автор:
Татьяна Гойденко

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