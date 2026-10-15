Госаудитслужба будет проверять бюджетные закупки по данным таможни

Государственная аудиторская служба сможет использовать таможенные данные для проверки реальной стоимости и происхождения товаров, приобретенных за бюджетные средства или деньги международных партнеров. Для этого Гостаможслужба и Госаудитслужба заключили соглашение об информационном сотрудничестве.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

На первом этапе таможенная информация будет помогать аудиторам устанавливать, по какой цене и из какой страны фактически поступили товары, закупленные за государственный счет или за финансирование международных партнеров.

Это должно дать возможность выявлять возможные различия в стоимости и происхождении продукции, а также рисковые операции при использовании бюджетных средств и международной помощи.

Подписанное соглашение носит рамочный характер. Конкретный перечень информации, формат и порядок ее передачи будут определяться отдельными двусторонними протоколами.

Стороны уже приступили к подготовке первого такого протокола, который должен определить объем и формат доступа Госаудитслужбы к таможенной информации.

"Такое сотрудничество будет способствовать уменьшению возможностей для манипуляций с таможенной стоимостью и происхождением товаров, выявлению рисковых операций и повышению прозрачности внешнеэкономической деятельности", - заявил глава Гостаможслужбы Орест Мандзий.

В службе ожидают, что в дальнейшем обмен информацией между ведомствами будут использовать и для других мер по детенизации экономики.

Напомним, за январь-август 2026 г. во время проверки 81% таможенных деклараций с проведенным допроверочным анализом таможенники обнаружили нарушения или ошибки. Посттаможенный контроль обеспечил более 408 млн грн дополнительных платежей в бюджет.