Держаудитслужба перевірятиме бюджетні закупівлі за даними митниці

Державна аудиторська служба зможе використовувати митні дані, щоб перевіряти реальну вартість і походження товарів, придбаних за бюджетні кошти або гроші міжнародних партнерів. Для цього Держмитслужба та Держаудитслужба уклали угоду про інформаційну співпрацю.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

На першому етапі митна інформація допомагатиме аудиторам встановлювати, за якою ціною та з якої країни фактично надійшли товари, закуплені державним коштом або за фінансування міжнародних партнерів.

Це має дати змогу виявляти можливі розбіжності у вартості та походженні продукції, а також ризикові операції під час використання бюджетних коштів і міжнародної допомоги.

Підписана угода наразі має рамковий характер. Конкретний перелік інформації, формат та порядок її передавання визначатимуть окремими двосторонніми протоколами.

Сторони вже почали підготовку першого такого протоколу, який має визначити обсяг і формат доступу Держаудитслужби до митної інформації.

"Така співпраця сприятиме зменшенню можливостей для маніпуляцій з митною вартістю та походженням товарів, виявленню ризикових операцій та підвищенню прозорості зовнішньоекономічної діяльності", – заявив голова Держмитслужби Орест Мандзій.

У службі очікують, що надалі обмін інформацією між відомствами використовуватимуть і для інших заходів із детінізації економіки.

Нагадаємо, за січень–серпень 2026 року під час перевірки 81% митних декларацій із проведеним доперевірочним аналізом митники виявили порушення або помилки. Постмитний контроль забезпечив понад 408 млн грн додаткових платежів до бюджету.