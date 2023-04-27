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Категория
Общество
Дата публикации

В Киеве снова откроют парк динозавров

динозавр
Фото: Pixabay

29 апреля с 12:00 до 15:00 в Гидропарке состоится торжественное открытие парка динозавров.

Об этом сообщает департамент культуры КГГА.

На открытии будут работать аниматоры для детей, которые подготовили игры с реквизитом, эстафеты, конкурсы, элементы аквагрима, танцевальные батлы, музыкальное сопровождение, "минипузырчатую" дискотеку.

Также дети получат фигурки из воздушных шаров.

В стоимость входного билета входят развлечения для детей:
  • тюбинговая горка;
  • веревочный парк;
  • детская зона с качелями;
  • раскопки динозавров;
  • динопоезд;
  • подвесной мост;
  • динозавр, которого можно оседлать.

Динопарк будет работать каждый день с 10:00 до 20:00 без выходных.

Стоимость билета; взрослый – 150 грн, детский от 3 до 12 лет – 100 грн.

Бесплатный вход при наличии документов традиционно предусмотрен для детей до 3 лет, детей-сирот, детей погибших участников войны, участников АТО и боевых действий, детей с инвалидностью с сопровождающим, именинникам до 12 лет (в день праздника), каждому третьему и следующему ребенку из многодетной семьи (при условии присутствия всех детей).

Напомним, в Швейцарии презентовали скелет гигантского тиранозавра, которому 67 млн лет. Его планируется продать в Цюрихе 18 апреля 2023 года.

Автор:
Михаил Шилин