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В Киеве снова откроют парк динозавров
29 апреля с 12:00 до 15:00 в Гидропарке состоится торжественное открытие парка динозавров.
Об этом сообщает департамент культуры КГГА.
На открытии будут работать аниматоры для детей, которые подготовили игры с реквизитом, эстафеты, конкурсы, элементы аквагрима, танцевальные батлы, музыкальное сопровождение, "минипузырчатую" дискотеку.
Также дети получат фигурки из воздушных шаров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В стоимость входного билета входят развлечения для детей:
- тюбинговая горка;
- веревочный парк;
- детская зона с качелями;
- раскопки динозавров;
- динопоезд;
- подвесной мост;
- динозавр, которого можно оседлать.
Динопарк будет работать каждый день с 10:00 до 20:00 без выходных.
Стоимость билета; взрослый – 150 грн, детский от 3 до 12 лет – 100 грн.
Бесплатный вход при наличии документов традиционно предусмотрен для детей до 3 лет, детей-сирот, детей погибших участников войны, участников АТО и боевых действий, детей с инвалидностью с сопровождающим, именинникам до 12 лет (в день праздника), каждому третьему и следующему ребенку из многодетной семьи (при условии присутствия всех детей).
Напомним, в Швейцарии презентовали скелет гигантского тиранозавра, которому 67 млн лет. Его планируется продать в Цюрихе 18 апреля 2023 года.