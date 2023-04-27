В Києві знов відкриють парк динозаврів

29 квітня з 12:00 до 15:00 у Гідропарку відбудеться урочисте відкриття парку динозаврів.

Про це повідомляє департамент культури КМДА.

На відкритті будуть працювати аніматори для дітей, які підготували ігри з реквізитом, естафети, конкурси, елементи аквагриму, танцювальні батли, музичне супроводження, мінібульбашкову дискотеку.

Також діти отримають фігурки з повітряних кульок.

У вартість вхідного квитка входять розваги для дітей:

тюбінгова гірка;

мотузковий парк;

дитяча зона з гойдалками;

розкопки динозаврів;

динопоїзд;

підвісний міст;

динозавр, якого можна осідлати.

Динопарк працюватиме щодня з 10:00 до 20:00 без вихідних.

Вартість квитка; дорослий - 150 грн, дитячий від 3 до 12 років – 100 грн.

Безкоштовний вхід за наявності документів традиційно передбачено для дітей до 3 років, дітей-сиріт, дітей загиблих учасників війни, учасників АТО та бойових дій, дітей з інвалідністю з супроводжуючим, іменинникам до 12 років (у день свята), кожній третій та наступній дитині багатодітної сім’ї (за умови присутності всіх дітей).

Нагадаємо, у Швейцарії презентували скелет гігантського тиранозавра, якому 67 млн років. Його планують продати у Цюріху 18 квітня 2023 року.