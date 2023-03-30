Впервые в Европе на аукционе продадут тираннозавра. В Швейцарии показали лот

В Швейцарии презентовали скелет гигантского тираннозавра, которому 67 млн лет. Его планируется продать в Цюрихе 18 апреля 2023 года.

"Ожидается, что огромного хищника по имени TRX-293 Тринити, купят за 5-8 млн швейцарских франков (5,43-8.7 млн долл. США), когда он будет выставлен на продажу в Цюрихе", - сообщило агентство Reuters .

Высота тираннозавра достигает 3,9 метра, а длина – 11,6 метра. Это только в третий раз скелет T-Rex выставили на аукцион, к тому же впервые его можно приобрести в Европе.

Окаменевшие TRX вызывают огромный интерес, ведь почти все остальные скелеты хранятся в музеях. Два других тираннозавра, которые нашли в Северной Америке, продали в 1997 и 2020 годах за 8,4 и 31,8 млн дол.

"Это не слепок и не копия, это оригинал. И их очень мало, очень мало. На самом деле, примерно до 1970 или 1980 годов было меньше дюжины тираннозавров, большинство из них уже были в музеях Соединенных Штатов», - объяснил палеонтолог из Музея динозавров Аатхал в Швейцарии Ханс Якоб-Сибер.

Напомним, в 2022 году аукционный дом Christie's заявил о проведении серии торгов, которые должны поддержать гуманитарные инициативы в Украине и помочь сохранить культурное наследие страны. В ходе трех благотворительных аукционов организаторы планировали собрать не менее 1 миллиона долларов. Средства будут переданы организациям, которые занимаются гуманитарной помощью и сохранением культурного наследия Украины.

В августе 2022 года на аукционе продали автомобиль принцессы Дианы Ford Escort за $851070.

В ноябре 2022 года на аукционе более $1 млрд продали самую дорогую коллекцию произведений искусства, принадлежащую соучредителю Microsoft Полу Г. Аллену.