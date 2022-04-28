Christie's проведе аукціони на підтримку України

Аукціонний дім Christie's заявив про проведення серії торгів, які мають підтримати гуманітарні ініціативи в Україні та допомогти зберегти культурну спадщину країни.

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У ході трьох благодійних аукціонів організатори планують зібрати щонайменше 1 мільйон доларів. Кошти передадуть організаціям, які займаються гуманітарною допомогою та збереженням культурної спадщини України.

На благодійних торгах продаватимуть роботи сучасних українських художників.

Аукціони мають відбутися навесні 2022 року.

Нагадаємо, аукціонні доми Sotheby's та Christie's вирішили скасувати заплановані на червень торги російським мистецтвом.

Компанії виконують нові санкційні закони Великобританії та США, які забороняють укладати контракти з фізичними особами та компаніями із Росії, внесеними до списку.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило збір інформації про пошкодження та руйнування об'єктів культурної спадщини, скоєних російськими окупаційними військами.