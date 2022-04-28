Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Общество
Дата публикации

Christie's проведет аукционы в поддержку Украины

аукцион
Аукционный дом Christie's . Фото: versiya.info

Аукционный дом Christie's заявил о проведении серии торгов, которые должны поддержать гуманитарные инициативы в Украине и помочь сохранить культурное наследие страны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

В ходе трех благотворительных аукционов организаторы планируют собрать не менее 1 миллона долларов. Средства направят организациям, занимающимся гуманитарной помощью и сохранением культурного наследия Украины.

На благотворительные торгах будут продавать работы современных украинских художников.

Аукционы должны пройти весной 2022 года.

Напомним, аукционные дома Sotheby's и Christie's решили отменить запланированные на июнь торги российским искусством.

Компании выполняют новые санкционные законы Великобритании и США, которые запрещают заключать контракты с физическими лицами и компаниями из России, внесенными в список. 

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины объявило сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками.

Автор:
Сергей Горелов