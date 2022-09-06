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В Киеве снова ухудшилось качество воздуха: следует закрыть окна и ограничить пребывание на улице
В Киевской области тушат торфяные пожары, поэтому в столице наблюдается сильная задымленность воздуха. Киевлян просят закрыть окна, не находиться на улице, пить много воды.
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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени можно за ссылкой, а также в городском приложении « Киев Цифровой».
К улучшению ситуации рекомендовано:Подписывайтесь на наш YouTube канал
✔️закрыть окна дома
✔️по возможности не находиться на улице
✔️пить много воды
✔️если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Напомним, из-за задымления Киев 2 сентября оказался в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире.