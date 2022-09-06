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У Києві знову погіршилася якість повітря: слід закрити вікна та обмежити перебування на вулиці
У Київській області гасять торф’яні пожежі, тому у столиці спостерігається сильна задимленість повітря. Киян просять зачинити вікна, не перебувати на вулиці, пити багато води.
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Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Стежити за станом атмосферного повітря в режимі реального часу можна за посиланням, а також у міському застосунку «Київ Цифровий».
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✔️закрити вікна вдома
✔️за можливості не перебувати на вулиці
✔️пити багато води
✔️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, через задимлення Київ 2 вересня опинився у рейтингу міст з найбруднішим повітрям у світі.