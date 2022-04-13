В киевскую гостиницу Premier Palace ворвались люди в камуфляже. Требовали национализации объекта

В среду, 13 апреля, в столичную гостиницу Premier Palace возле Бессарабского рынка ворвались около сотни неизвестных в камуфляже, сообщает “Суспільне”. Эти люди пришли требовать национализации отеля, поскольку, по их словам, его бенефициарами являются граждане страны-агрессора, близкие Владимиру Путину.

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Также они требовали расселения граждан, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

"На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются все находящиеся там лица, чтобы выяснить все детали этого события. После будет принято решение о предоставлении события правовой квалификации", - отметила спикер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева. В самом же отеле ссылаются на провокацию.

Она добавила, что ситуация в гостинице контролируемая, конфликтных ситуаций не возникало. Один из пришедших в гостиницу отметил, что владельцев этого бизнеса "Путин награждает медалями, орденами", хотя среди них есть и воры в законе.

"Президентом подписан указ о принципах принудительного изъятия имущества, принадлежащего РФ и его резидентам. Мы хотим помочь государству с выявлением такого имущества и национализацией", – сказал мужчина и подчеркнул, что все из прибывших в камуфляжной форме, так как являются участниками ТРО.

Напомним, что еще 10 марта президент Владимир Зеленский действительно подписал закон, согласно которому Россия и ее резиденты могут лишиться имущества на территории Украины. Верховная Рада приняла документ 3 марта.