До київського готелю Premier Palace увірвались люди в камуфляжі. Вимагали націоналізації об'єкта

В середу, 13 квітня, до столичного готелю Premier Palace біля Бессарабського ринку увірвалися близько сотні невідомих у камуфляжі, повідомляє “Суспільне”. Ці люди прийшли вимагати націоналізації готелю, оскільки, за їхніми словами, його бенефіціарами є громадяни країни-агресора, близькі до Владіміра Путіна.

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Також вони вимагали розселення там громадян, постраждалих від збройної агресії РФ.

"На місці працює слідчо-оперативна група, опитуються всі особи, які там перебувають, аби з’ясувати всі деталі цієї події. Після буде прийнято рішення про надання події правової кваліфікації", – зазначила речниця Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва. У самому ж готелі посилаються на провокацію.

Вона додала, що ситуація в готелі контрольована, конфліктних ситуацій не виникало. Один з тих, хто прийшов до готелю, відзначив, що власників цього бізнесу "Путін нагороджує медалями, орденами", хоча серед них є і злодії в законі.

"Президентом підписаний указ про засади примусового вилучення майна, яке належить РФ та її резидентам. Ми хочемо допомогти державі з виявленням такого майна і націоналізацією", – сказав чоловік і підкреслив, що усі з прибулих у камуфляжній формі, тому що вони є учасниками ТрО.

Нагадаємо, що ще 10 березня президент Володимир Зеленський справді підписав закон, згідно з яким Росія та її резиденти можуть позбутися майна на території України. Верховна Рада ухвалила документ 3 березня.