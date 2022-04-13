- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
До київського готелю Premier Palace увірвались люди в камуфляжі. Вимагали націоналізації об'єкта
В середу, 13 квітня, до столичного готелю Premier Palace біля Бессарабського ринку увірвалися близько сотні невідомих у камуфляжі, повідомляє “Суспільне”. Ці люди прийшли вимагати націоналізації готелю, оскільки, за їхніми словами, його бенефіціарами є громадяни країни-агресора, близькі до Владіміра Путіна.
Також вони вимагали розселення там громадян, постраждалих від збройної агресії РФ.
"На місці працює слідчо-оперативна група, опитуються всі особи, які там перебувають, аби з’ясувати всі деталі цієї події. Після буде прийнято рішення про надання події правової кваліфікації", – зазначила речниця Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва. У самому ж готелі посилаються на провокацію.
Вона додала, що ситуація в готелі контрольована, конфліктних ситуацій не виникало. Один з тих, хто прийшов до готелю, відзначив, що власників цього бізнесу "Путін нагороджує медалями, орденами", хоча серед них є і злодії в законі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Президентом підписаний указ про засади примусового вилучення майна, яке належить РФ та її резидентам. Ми хочемо допомогти державі з виявленням такого майна і націоналізацією", – сказав чоловік і підкреслив, що усі з прибулих у камуфляжній формі, тому що вони є учасниками ТрО.
Нагадаємо, що ще 10 березня президент Володимир Зеленський справді підписав закон, згідно з яким Росія та її резиденти можуть позбутися майна на території України. Верховна Рада ухвалила документ 3 березня.