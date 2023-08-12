В Одессе открыли первые пляжи: где разрешили купаться (ФОТО)

Первые шесть пляжей уже официально открыты для купания и оздоровления в Одессе.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Зоны для купания и оздоровления официально открыты Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю", - отметил Кипер.

По его словам, первые открытые зоны:

пляж Калетон

Инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 Фонтана)

пляж "Икра"

пляж "Чайка"

муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Как сообщил Кипер, список со временем будет дополняться по мере прохождения проверок.

Людям разрешено находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.

Как отметил глава области, во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах, травнсах, волноломах), за пределами зон для купания пребывания людей запрещено.

Кроме того, на открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.

При необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.

Кипер также напомнил, что в настоящее время выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб, запрещен.

Отдых на пляжах в Одесской области.

В Одесской области решили разрешить отдых на пляжах побережья Черного моря.

Глава ОВА подчеркнул, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам .

Отметим при этом, что еще неделю назад руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что опасность от предметов, которые могут дрейфовать морем и относиться на побережье, "остается очень высокой".

Напомним, что полтора месяца назад к одесскому побережью принесло большое количество пресной воды вместе с растительностью, живыми и мертвыми животными, остатками зданий, техники и т.п., которые смыло в нижнем течении Днепра после подрыва 6 июня плотины Каховской гидроэлектростанции.

На одесских пляжах после этого обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию.