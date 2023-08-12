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В Одессе открыли первые пляжи: где разрешили купаться (ФОТО)
Первые шесть пляжей уже официально открыты для купания и оздоровления в Одессе.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Зоны для купания и оздоровления официально открыты Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю", - отметил Кипер.
По его словам, первые открытые зоны:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- пляж Калетон
- Инклюзивный пляж
- муниципальный пляж (район 14 Фонтана)
- пляж "Икра"
- пляж "Чайка"
- муниципальный пляж (район 10 Фонтана).
Как сообщил Кипер, список со временем будет дополняться по мере прохождения проверок.
Людям разрешено находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.
Как отметил глава области, во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах, травнсах, волноломах), за пределами зон для купания пребывания людей запрещено.
Кроме того, на открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.
При необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.
Кипер также напомнил, что в настоящее время выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб, запрещен.
Отдых на пляжах в Одесской области.
В Одесской области решили разрешить отдых на пляжах побережья Черного моря.
Глава ОВА подчеркнул, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам .
Отметим при этом, что еще неделю назад руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что опасность от предметов, которые могут дрейфовать морем и относиться на побережье, "остается очень высокой".
Напомним, что полтора месяца назад к одесскому побережью принесло большое количество пресной воды вместе с растительностью, живыми и мертвыми животными, остатками зданий, техники и т.п., которые смыло в нижнем течении Днепра после подрыва 6 июня плотины Каховской гидроэлектростанции.
На одесских пляжах после этого обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию.