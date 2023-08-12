В Одесі відкрили перші пляжі: де дозволили купатися (ФОТО)

Перші шість пляжів офіційно відкрили для купання та оздоровлення в Одесі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Зони для купання та оздоровлення офіційно відкрито Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря", - зазначив Кіпер.

За його словами, перші відкриті зони:

пляж Калетон

Інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 Фонтану)

пляж "Ікра"

пляж "Чайка"

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Як повідомив Кіпер, список з часом буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.

Людям дозволено перебувати на пляжах із 08:00 до 20:00.

Як зауважив очільник області, під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено.

Крім того, на відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

Кіпер також нагадав, що наразі вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб, заборонено.

Відпочинок на пляжах Одеської області

В Одеській області вирішили дозволити відпочинок на пляжах узбережжя Чорного моря.

Очільник ОВА наголосив, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам.

Зазначимо при цьому, що ще тиждень тому керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що небезпека від предметів, які можуть дрейфувати морем і відноситися на узбережжя, "залишається дуже високою".

Нагадаємо, що півтора місяці тому до одеського узбережжя принесло велику кількість прісної води разом з рослинністю, живими та мертвими тваринами, залишками будівель, техніки тощо, які змило у нижній течії Дніпра після підриву 6 червня греблі Каховської гідроелектростанції.

На одеських пляжах після цього виявили сальмонелу та кишкову інфекцію, так само як і на територіях Херсонської області, що були затоплені після підриву ГЕС.