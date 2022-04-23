В Пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час: время по регионам

В пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, на всей территории Украины будет действовать комендантский час из-за возможных провокаций со стороны России. Для западных и восточных областей будут разные часы. Так, в восточных и южных регионах комендантский час начинается 23 апреля в 19:00, в центральных и западных – в 23:00.

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Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко огласил рамки комендантского часа в пасхальную ночь по отдельным областям.

С 19:00 до 5:00 комендантский час продлится - в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях.

С 23:00 до 5:00 - в Киевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновецкой областях.

Кроме того, с 5:00 пасхального дня все церкви откроются для праздничного богослужения. Ночью прийти в храм будет нельзя.

Но трансляции богослужений можно будет посмотреть по ТВ.

В эфире телемарафона, покажут пасхальные службы ПЦУ и греко-католиков.

В 23:30 начнется трансляция богослужения в Михайловском соборе Киева.

В 7:30 утра 24 апреля покажут службу из греко-католического собора Воскресения Христова.

В Киево-Печерской Лавре будут совершены два богослужения, оба начинаются в час ночи.

Онлайн трансляции УПЦ доступны: через страницу на Фейсбук – соборное богослужение из Трапезного храма, а на официальном канале YouTube – братское богослужение в Крестовоздвиженнском храме.

Комендантский час в пасхальную ночь по разным регионам в инфографике.

Напомним, оккупанты могут устроить провокации на Пасху — СБУ призывает украинцев быть особенно бдительными.

Правоохранители рекомендуют верующим воздержаться от массовых скоплений в церквях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.