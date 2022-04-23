У Великдень по всій Україні діятиме комендантська година

У Великодню ніч, з 23 на 24 квітня, на всій території України діятиме комендантська година через можливі провокації з боку Росії. Для західних та східних областей буде різний час. Так, у східних та південних регіонах комендантська година починається 23 квітня о 19:00, у центральних та західних – о 23:00.

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко оголосив рамки комендантської години великодньої ночі в окремих областях.

З 19:00 до 5:00 комендантська година триватиме – у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях.

З 23:00 до 5:00 – у Київській, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Черкаській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Крім того, з 5:00 всі церкви відкриються для святкового богослужіння. Вночі прийти до храму не можна буде.

Але трансляції богослужінь можна буде переглянути по ТБ.

В ефірі телемарафону покажуть великодні служби ПЦУ та греко-католиків.

О 23:30 розпочнеться трансляція богослужіння у Михайлівському соборі Києва.

О 7:30 ранку 24 квітня покажуть службу із греко-католицького собору Воскресіння Христового.

У Києво-Печерській Лаврі будуть здійснені два богослужіння, обидва починаються о першій ночі.

Онлайн трансляції УПЦ доступні: через сторінку на Фейсбук – соборне богослужіння з Трапезного храму, а на офіційному каналі YouTube – братнє богослужіння у Хрестовоздвиженському храмі.

Комендантський годину в Великодню ніч по різних регіонах в інфографіці.

Нагадаємо, окупанти можуть влаштувати провокації на Великдень — СБУ закликає українців бути особливо пильними.

Правоохоронці рекомендують віруючим утриматися від масових скупчень у церквах, а главам церков мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.