В Раде предложили перенести празднование Дня победы с 9 на 8 мая

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 7297, которым предложила ежегодно праздновать День победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая, а не 9 мая, как это принято сейчас.

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"Украина должна чествовать память погибших и отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем цивилизованным миром 8 мая", — говорится в пояснительной записке.

Нардепы также предлагают президенту Владимиру Зеленскому внести изменения в указы, которые позволят 9 мая отмечать в Украине День Европы, как это делают в других европейских странах.

"Принятие законопроекта будет способствовать окончательному освобождению Украины от российской парадигмы Дня победы, позволит отмечать совместно с народами Европы 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая – День Европы", — говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, согласно действующему законодательству, в Украине в апреле и мае отменяют все дополнительные выходные, которые должны быть в честь празднования Пасхи, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня труда.