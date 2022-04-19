У Раді запропонували перенести святкування Дня перемоги з 9 на 8 травня

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №7297, яким запропонувала щорічно святкувати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня, а не 9 травня, як це прийнято зараз.

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"Україна має вшановувати пам'ять загиблих і відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з усією Європою та всім цивілізованим світом 8 травня", — йдеться в пояснювальній записці.

Нардепи також пропонують президенту Володимиру Зеленському внести зміни до указів, які дозволять 9 травня відзначати в Україні День Європи, як це роблять в інших європейських країнах.

"Прийняття законопроєкту сприятиме остаточному звільненню України від російської парадигми Дня перемоги, дозволить відзначати спільно з народами Європи 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня – День Європи", — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, в Україні у квітні та травні скасовують усі додаткові вихідні, які мають бути на честь святкування Великодня, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня праці.